Donna e bambino cadono in un pozzo: il piccolo è morto

Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia a Palazzolo Acreide, nel Siracusano: una donna di 54 anni e un bambino di 10 anni sono caduti in fondo a un pozzo artesiano, per metà pieno d’acqua, di circa 15 metri in una zona di campagna.

Il piccolo purtroppo non ce l’ha fatta: il corpo è stato recuperato da una squadra dei sommozzatori dei Vigili del fuoco. Estratta viva, invece, la donna di 54 anni, che era con lui. Secondo le prime informazioni, sarebbe un'operatrice di una cooperativa per bimbi disabili.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Siracusa e dei carabinieri, il bimbo diversamente abile stava partecipando a una gita quando, per cause ancora da accertare, è finito dentro al pozzo e la donna, operatrice di 54 anni, ha tentato invano di recuperarlo cadendo giù. Una tragedia che ricorda quella del piccolo Alfredino Rampi, avvenuta 43 anni fa.