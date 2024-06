Ubriaco cade dal bus: dimesso dall'ospedale un altro bus lo investe

Una giornata da dimenticare per il 30enne, ricoverato due volte in poche ore per episodi molto simili

Di: Redazione Sardegna Live

Singolare (doppio) episodio a Rivoli, in provincia di Torino, sfortunato protagonista un trentenne. Il giovane è finito infatti in ospedale due volte nello stesso giorno, e per lo stesso insolito motivo: incidente in autobus.

Mentre stava scendendo dal bus in corso Susa, il 30enne è caduto rovinosamente. Soccorso, è stato trasferito nel vicino nosocomio dove ha ricevuto le cure del caso.

Uscito dall'ospedale, senza aver riportato particolari traumi, stavolta è stato travolto da un autobus in retromarcia, quindi nuovamente ricoverato con numerose fratture.

A seguito dei rilievi e della ricostruzione delle forze dell'ordine, pare comunque che in entrambi i casi la vittima fosse visibilmente ubriaca, in parte dunque complice dei due analoghi episodi che, fortunatamente, non hanno condotto a gravi conseguenze.