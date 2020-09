Rave party abusivo: in centinaia fermati e identificati

Centinaia di persone hanno organizzato nella scorsa notte un rave party abusivo. Sul posto intervenute le autorità e la sindaca. "L'illegalità in corso è totale e inaccettabile", adesso i "festaioli" rischiano grosso

Di: Giammaria Lavena

Ad Altopascio (Lucca), centinaia di persone la scorsa notte hanno occupato abusivamente un capannone industriale abbandonato, dando vita ad un rave party illegale.

Non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, la sindaca Sara D'Ambrosio si è recata sul posto coi vigili urbani, mentre la questura aveva già aveva provveduto a inviare pattuglie e personale che da stanotte stanno identificando chi era presente alla festa.

In corso anche il tracciamento delle targhe dei veicoli parcheggiati vicino. "Siamo sul posto con operatori della polizia di Stato e ci resteremo fino a quando la situazione non sarà risolta - spiega la prima cittadina -. L'illegalità in corso è totale e inaccettabile e per noi ora è fondamentale stroncarla integralmente".

"È una questione di ordine pubblico, molto delicata, che stiamo gestendo con gli strumenti necessari e secondo le modalità previste - riferisce il questore di Lucca, Alessandra Faranda Cordella -. Stiamo lavorando per risolvere la situazione quanto prima, perché il nostro obiettivo è quello di ripristinare la legalità, chiudere il rave party e risalire ai responsabili nel minor tempo possibile".