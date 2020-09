Morta Mina Safine: arsa viva dopo una lite col marito

Il tragico epilogo di una vicenda angosciante. La 45enne di origini marocchine sarebbe rimasta vittima in seguito a una lite col marito, che le avrebbe dato fuoco

Di: Giammaria Lavena

Niente da fare per Mina Safine, 45enne di origini marocchine, alla quale, secondo quanto riferito dalle autorità, il marito, connazionale dieci anni più grande, aveva dato fuoco in seguito a una lite avvenuta fra le mura di casa, a Brescia.

E' morta all'ospedale di Genova. Era stata avvolta dalle fiamme e i carabinieri in casa avevano trovato liquido infiammabile, facendo scattare l'arresto del marito, accusato di tentato omicidio.

L'uomo, interrogato in settimana, si è avvalso della "facoltà di non rispondere. Il litigio sarebbe avvenuto per futili motivazioni. Anche l'accusato è rimasto ustionato in alcune parti del corpo, ed è stato trasportato in ospedale.