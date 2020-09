Contagi fra studenti dopo festa dei 18 anni: scuola chiusa

La sindaca: "Rischiamo un nuovo lockdown. Controllate i comportamenti perché non è più tempo di scherzare"

Di: Giammaria Lavena, foto ansa

Una festa fra giovani che ha causato contagi e conseguente chiusura della scuola. E' successo ad Altamura, in provincia di Bari, dove due istituti sono stati chiusi per casi di positività al Covid-19, uno dei quali è stato "chiuso in maniera preventiva dal dirigente dopo aver avuto notizie che alcuni alunni hanno partecipato ad una festa di 18 anni in cui poi ci sono stati dei positivi".

A darne conferma la sindaca Rosa Melodia, che in una diretta Facebook ha spiegato la situazione. "Le feste in questo periodo non devono essere fatte, e non è concepibile che le strutture facciano feste per ballare - ha dichiarato la prima cittadina -. Rischiamo un nuovo lockdown e il Comune non potrà più sostenere le necessità di tutti".

Poi l'appello ai concittadini: "Controllate i comportamenti perché non è più il tempo di scherzare, mentre noi stiamo qui a cercare di risolvere le problematiche che nascono per l'irresponsabilità e a volte la responsabilità penale di alcuni".