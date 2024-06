Roberto Baggio picchiato e rapinato in casa durante la partita Spagna-Italia

Momenti di terrore per l’ex campione e i suoi famigliari, chiusi in una stanza per 40 minuti

Di: Redazione Sardegna Live, foto Il Giornale di Brescia

Un vero e proprio incubo quello vissuto nella serata di ieri, attorno alle 22, durante la partita Spagna-Italia, da Roberto Baggio e i suoi famigliari.

Almeno 5 persone, tutte armate, hanno fatto irruzione nella villetta di famiglia, ad Altavilla Vicentina, dell’ex campione numero 10, che ha provato a difendere i suoi cari ed è stato raggiunto da un colpo del calcio di pistola alla testa riportando una profonda ferita. Poi tutta la famiglia è stata chiusa in una stanza per almeno 40 minuti mentre i malviventi svaligiavano l’abitazione rubando gioielli, denaro e altri oggetti di valore.

Baggio ha sfondato la porta della stanza quando non sentiva più alcun rumore e ha allertato immediatamente i Carabinieri, i quali hanno raccolto le testimonianze di tutta la famiglia e le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. L’ex Pallone d’oro è stato medicato in ospedale mentre i famigliari, a parte un forte spavento, stanno bene.