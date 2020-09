Becciu parla in conferenza stampa: "Fedele al Papa, situazione surreale"

"So che nella mia diocesi c'è un'emergenza soprattutto per la disoccupazione, ho voluto destinare quei 100mila euro alla Caritas"

Di: Redazione Sardegna Live, foto tratta dal web

"Rinnovo la mia fiducia al Santo Padre. Diventando cardinale ho promesso di dare la vita per la Chiesa e per il Papa. Oggi rinnovo la mia fiducia". Lo ha affermato il cardinale Angelo Becciu, in occasione della conferenza stampa convocata questa mattina, all'indomani delle sue dimissioni dalla carica di prefetto della Congregazione delle cause dei santi e della rinuncia ai diritti connessi al cardinalato.

"È un po' strana la cosa, in altri momenti mi ero trovato per parlare di altre cose, non di me, mi sento un po' stralunato", ha aggiunto il religioso di Pattada. "Ieri fino alle 6.02 mi sentivo amico del Papa, fedele esecutore del Papa. Poi il Papa dice che non ha più fiducia in me perché gli è venuta la segnalazione dei magistrati che io avrei commesso atti di peculato. Mi sembra strano essere accusato di questo. Quei 100mila euro, è vero, li ho destinati alla Caritas. È nella discrezione del Sostituto destinare delle somme che sono in un fondo particolare destinato alla Caritas, a sostenere varie opere. In 7-8 anni non avevo mai fatto un'opera di sostegno per la Sardegna. So che nella mia diocesi c'è un'emergenza soprattutto per la disoccupazione, ho voluto destinare quei 100mila euro alla Caritas".

"Quei soldi sono ancora lì, non so perché sono accusato di peculato. Non ho arricchito la mia famiglia", ha aggiunto Becciu spiegando che i soldi non sono transitati dalla Caritas alla cooperativa gestita dal fratello che collabora con la Caritas di Ozieri. L'ex cardinale ha poi concluso: "Sono pronto a querelare".