Domani maturità al via per 526mila studenti

Inizio alle 8.30. Il ministro: "Prove interessanti. Rilassatevi"

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà come di consueto una notte prima degli esami all'insegna dell'ansia e dell'insonnia per i 526mila maturandi alle prese, da domani, con gli esami di Stato. La canzone più ascoltata di questa vigilia rimane Notte prima degli esami di Venditti, uscita esattamente 40 anni fa.

Domani alle ore 8.30 si inizia con la prima prova, sono a disposizione 6 ore. Le tracce, sono in tutto 7, "potrebbero essere definite interessanti" e sono state scelte "a marzo", ha detto oggi il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, che si è raccomandato con gli studenti: "non perdete tempo a cercarle su internet".

La seconda prova "non sarà particolarmente difficile" e non inquieterà "lo studente con una preparazione media", ha rassicurato. "Oggi rilassatevi, quello che avete imparato ormai lo sapete. Siete ragazzi eccezionali, abbiate la consapevolezza del valore che c'è in ognuno di voi. Molto del risultato dipende dalla serenità con cui si affronta, dalla mancanza di stress. Perché più uno è stressato e più rischia di non essere performante".

Nel toto temi l'anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, la nascita 150 anni fa di Guglielmo Marconi e quella 120 anni fa di Robert Oppenheimer. Tra gli autori più gettonati Luigi Pirandello, Gabriele D'Annunzio, Alessandro Manzoni e Giuseppe Ungaretti. Tra le ricorrenze storiche spicca la Prima Guerra Mondiale, ma occhio anche allo sbarco in Normandia, confitto israelo-palestinese e guerra in Ucraina oltre ai 20 anni di Facebook.