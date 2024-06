Bimbo di 4 anni cade in piscina durante la festa di fine anno: è grave

Il piccolo si trova ora ricoverato in rianimazione pediatrica

Di: Redazione Sardegna Live - foto simbolo

Una festa di fine anno dell’asilo è finita nel dramma, a Mirandola, nel Modenese. Un bimbo di 4 anni è caduto in una piccola piscina rialzata, rischiando di annegare. L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio e ora il piccolo si trova ricoverato in rianimazione pediatrica all’ospedale di Parma.

Il piccolo, che fino a un attimo prima giocava con gli altri bambini, si sarebbe allontanato per qualche istante, sfuggendo al controllo dei genitori e finendo all'interno di una piscina rialzata dove c'erano circa 70 centimetri d'acqua.

Il bimbo è stato visto riverso in acqua e privo di conoscenza, quindi il padrone di casa l’ha tirato fuori dall’acqua e ha subito praticato il massaggio cardiaco, in attesa dei soccorsi. Il bambino è stato portato in ospedale con l’elisoccorso. Sull’episodio indagano i carabinieri.