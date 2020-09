Zagaria torna in carcere. Il boss mafioso era stato scarcerato dal tribunale di Sassari

Era stato coinvolto nello scandalo della scarcerazione di mafiosi, camorrisiti e ndranghetisti per via dell'emergenza Covid-19. Da ieri è tornato in cella

Di: Giammaria Lavena

Fine degli arresti domiciliari per il boss Pasquale Zagaria, da stamattina è nuovamente in carcere. Nello scorso aprile era stato scarcerato per decisione del giudice di sorveglianza di Sassari. L'ergastolano è stato trasferito a Opera, vicino Milano.

Il suo caso aveva aveva scatenato lo scandalo delle scarcerazioni di famigerati mafiosi, ndranghetisti e camorristi, che per via dell’emergenza Covid, avevano ottenuto gli arresti domiciliari a seguito di una circolare autorizzata dall'ex direttore Francesco Basentini e diretta ai giudici di sorveglianza.

I termini di durata dei domiciliari per Zagaria (5 mesi), stabiliti dal tribunale di sorveglianza, sono terminati ieri. Il tribunale di Brescia ha così disposto il trasferimento nel penitenziario.