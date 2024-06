Quindici milioni di italiani fanno le vacanze a giugno

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 15,1 milioni gli italiani, 19,9%, in viaggio nel mese di giugno , che hanno aspettato la fine delle scuole per concedersi una vacanza e di questi, 8,7 milioni sono famiglie che porteranno in vacanza figli o nipoti. Emerge da un'indagine di Federalberghi.

Il 90,1% degli intervistati resterà in Italia, mentre l'8,2% sceglierà una località estera. Il turismo si conferma un driver eccezionale per l'economia del territorio , creando un giro di affari da 10 miliardi di euro.