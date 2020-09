Marco Bianchi a processo, "Ha picchiato un bengalese"

Uno dei presunti assassini di Willy sarà in aula giovedì per rispondere dell'accusa di lesioni aggravate ai danni di un uomo di nazionalità bengalese

Di: Redazione Sardegna Live

Uno dei presunti assassini di Willy Duarte, Marco Bianchi andrà a processo per rispondere di un'altra aggressione ai danni di un bengalese. E' accusato di lesioni gravi.

Come riporta Il Messaggero, il pestaggio del ragazzo bengalese risalirebbe al primo maggio del 2018 e sarebbe avvenuto per futili motivi. In quella occasione, il più piccolo dei fratelli Bianchi avrebbe agito insieme ad alcuni amici, anche loro imputati nel processo. Probabilmente Bianchi, attualmente detenuto a Rebibbia, rinuncerà a prendere parte al dibattimento in aula.

Intanto vanno avanti le indagini sugli altri pestaggi, nei quali risultano coinvolti entrambi i fratelli Bianchi, esperti di arti marziali. Ad aprile 2019 avrebbero riempito di botte un indiano, dopo che lo avevano quasi investito con la macchina mentre stava attraversando al strada. Alle proteste dell'uomo si sarebbero accaniti su di lui, causandogli lesioni importanti. L'udienza per questo pestaggio è calendarizzata al 14 maggio del 2021.