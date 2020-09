Coronavirus Italia, 10 vittime e 1.907 nuovi casi odierni

Lieve calo del numero delle vittime (ieri erano state 13), ma aumentano i contagi che portano il totale a 35.668

Di: Redazione Sardegna Live

Sale di nuovo il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.907 positivi, contro i 1.585 di ieri. Per di più con un numero leggermente inferiore di tamponi, 99.839 contro 101.773 di ieri. Lieve calo dei decessi, 10 (erano tredici 24 ore fa). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

L'incremento degli attualmente positivi è stato di 1.044, per un totale di 42.457 attualmente positivi. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (sono 2.387, 39 più di mercoledì) e quelli in isolamento domiciliare (ora sono 39.862,

rispetto a ieri +1009) calano quelli nelle terapie intensive (-4 rispetto a ieri per un totale di 208). Il totale dei dimessi e dei guariti è invece di 216.807, con un incremento di 853 persone nelle ultime 24 ore.

Tra le regioni, il maggior incremento di casi si registra in Lombardia (+224), seguita da Campania (+208) e Lazio (+193). Anche Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria e Sicilia fanno segnare un incremento superiore ai cento casi nelle ultime 24 ore. La Basilicata è l'unica regione a contagi zero. Il Molise ne registra 3. Cresce pure l'età mediana dei positivi, segno che la trasmissione interfamiliare, e in particolare dai più giovani agli anziani, è sempre più diffusa.