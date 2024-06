Papa Francesco ci ricasca: "In Vaticano aria di frociaggine"

Gay in seminario? "Sono ragazzi buoni, ma meglio di no"

Di: Redazione Sardegna Live

Papa Francesco ci è ricascato. In un incontro a porte chiuse ha riusato il termine "frociaggine" che già aveva destato scalpore alcuni giorni fa. La prima volta lo aveva usato in riferimento ai troppi gay nei seminari italiani, adesso direttamente in riferimento alle presenze omosessuali nella Santa Sede.

A scriverlo è l'Ansa, la più importante agenzia di stampa italiana, che cita fonti presenti all’incontro a porte chiuse di questo pomeriggio con i sacerdoti romani. Il vescovo di Roma è tornato sulla questione della omosessualità nella Chiesa: "In Vaticano c’è aria di frociaggine", ha detto Francesco secondo le parole dei testimoni, per poi aggiungere che "non è facile aiutare questa corrente".

Secondo la ricostruzione, il Papa ha ribadito il suo pensiero sull’ingresso degli omosessuali nei seminari. Se un ragazzo ha una tendenza omosessuale è meglio non farlo entrare in seminario, sarebbe il pensiero di Bergoglio. Sono "ragazzi buoni, ma con questa tendenza meglio di no".