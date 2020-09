In Italia 40mila positivi, mai così tanti da giugno

Nelle ultime 24 ore 1.452 nuovi contagi, 12 le vittime

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 1.452 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, oltre centomila i tamponi effettuati.

Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale dunque a 291.442 mentre quello dei dimessi e guariti è di 215.265. In aumento anche il bilancio dei morti: 12 in un giorno mentre ieri erano stati 9.

In nessuna regione si registrano zero casi. Gli attualmente positivi al Covid in Italia hanno superato i 40mila, un numero mai così alto dall'inizio di giugno. In aumento anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari - 63 in più rispetto a ieri per un totale di 2.285 - e nelle terapie intensive: ora ci sono 207 pazienti, 6 più di ieri. Di 751 unità è l'incremento delle persone in isolamento domiciliare che ad oggi sono 38.040.

Salgono a 177 i medici morti a causa della Covid-19. Ultimo l'urologo Paolo Marandola, attivo in Zambia per studiare Covid-19.