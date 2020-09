Ancona: vasto incendio nella zona portuale, nessun ferito

Il Comune ha chiesto di tenere chiuse le finestre e di evitare gli spostamenti in attesa dei risultati delle analisi, chiuse anche le scuole. Ma non sembrano emergere problemi di inquinamento

Di: Gianmaria Lavena

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella zona portuale di Ancona. Le fiamme sarebbero partite da un capannone, intorno alle 00:35. Si ipotizza siano esplose alcune bombole di acetilene, ma le cause sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesaro, con autobotti e autoscale.

Si sono uditi anche dei forti boati. Le operazioni di spegnimento proseguiranno per tutta la giornata, in quanto sono presenti ancora alcuni focolai. Non ci sono vittime né feriti. Le fiamme avrebbero distrutto alcuni camion e le strutture dei capannoni interessati.

Il Comune in via precauzionale ha chiesto di tenere le finestre chiuse e di limitare gli spostamenti in attesa dei risultati delle analisi. Chiusi anche tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università, i parchi e gli impianti sportivi all'aperto.