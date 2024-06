Stupratore recidivo abusa di una studentessa a Roma: arrestato

Avrebbe fatto salire la giovane in macchina per indicazioni stradali, portandola poi in un luogo isolato

Di: Redazione Sardegna Live

Lo ha fatto ancora: Simone Borghese, 39enne di Roma, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. La Procura aveva chiesto la detenzione in carcere ma il gip ha disposto i domiciliari. Era già successo nel 2015, quando venne condannato per aver violentato una tassista sotto un viadotto nell'autostrada Roma-Fiumicino. Nel 2014 ancora Borghese abusò di una 17enne in ascensore.

Un altro episodio quest'anno, lo scorso 8 maggio, quando con l'auto avrebbe affiancato una studentessa di 26 anni in attesa alla fermata dell'autobus, in via della Magliana, chiedendole indicazioni stradali. La ragazza, grazie a un'App di mappe stradali, ha così fornito le informazioni all'uomo.

Il malintenzionato, mostrando il suo cellulare completamente scarico l'ha convinta a salire a bordo così da poter ricevere le indicazioni, ma successivamente si sarebbe recato in una zona isolata abusando di lei.