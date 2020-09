Coronavirus, i contagi superano quota 1600, nuovi casi in tutte le regioni

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.616 nuovi casi, a fronte dei 1.597 di ieri. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 284.796.

Stabile l'incremento del numero di morti: 10 in un giorno, come giovedì, per un totale di 35.597 dall'inizio dell'emergenza.

I guariti e dimessi sono complessivamente 212.432, 547 più di ieri. Nuovi contagi in tutte le regione del Paese con in testa Lombardia (+257), Veneto (+173), Emilia Romagna (+152). Sopra cento nuovi casi anche Lazio, Toscana e Sicilia.