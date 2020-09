Test sierologici fra il personale delle scuole: 13mila positivi

Non prenderanno parte alle attività sino a che il tampone non darà esito negativo. Col 70% dei test sul personale la Lombardia è la regione che ha maggiormente aderito, Sardegna all'ultimo posto col 5%

Di: Giammaria Lavena

Quasi il 50% del personale, fra docenti e non, ha effettuato il test sierologico. Su 500mila persone interessate, circa 13mila sono risultate positive, ovvero il 2,6%. Questi ultimi non prenderanno servizio fino a quando il tampone non darà esito negativo. I dati sono stati comunicati dall’ufficio del commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, che nelle scorse settimane ha avviato la distribuzione di 2 milioni di test agli istituti.

“Tutti gli studenti, l’intero corpo docente e la totalità del personale non docente avranno ogni giorno una mascherina chirurgica gratuita“, ha riferito Arcuri. Entro lunedì verranno infatti fornite 71 milioni di mascherine in tutto il Paese, “una quantità sufficiente per due ulteriori settimane di lezioni”. Sempre entro lunedì saranno distribuite altri 16 milioni di mascherine alle scuole primarie, “sufficienti per garantire la riapertura in sicurezza anche di questi istituti”.

La regione che maggiormente ha aderito alla campagna di controlli anti-Covid fra il personale scolastico è stata la Lombardia, con il 70% di test effettuati, mentre all’ultimo posto la Sardegna, con solo il 5% degli interessati che si sono sottoposti ai test. Entro il 24 settembre dall’ufficio del commissario prevedono che la percentuale possa salire al 60-70%.