Alessandra Celentano si racconta: “Finita con mio marito perché non sono arrivati figli”

La maestra ha spiegato che per l'ex diventare papà “era fondamentale”. Ora lui ha avuto una bambina: "L'ho conosciuta. Se tu vuoi veramente bene a una persona, sei felice"

Di: Redazione Sardegna Live

Alessandra Celentano, famosa maestra di danza del talent show Amici, ospite di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona ha presentato il suo libro, le cui pagine raccontano “una parte di me che non ho mai svelato a nessuno, quella lontana dai riflettori”. Nell’intervista la Maestra ha parlato della famiglia e spiegato il motivo il motivo per cui lei e l'ormai ex marito Angelo Trementozzi si sono lasciati.

Chi è Alessandra Celentano - Alessandra Celentano ha iniziato a studiare danza con maestri di fama internazionale, fino a perfezionarsi all’Opera di Stato di Budapest. Ha frequentato e poi insegnato al Corso di perfezionamento professionale di danza a Reggio Emilia e a metà degli anni ’80 entra ha fatto parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove ha interpretato ruoli da prima ballerina per alcuni tra i maggiori coreografi del Novecento e balla accanto a grandi interpreti del mondo della danza (E. Terabust, A. Ferri, M. Loudières, G. Iancu, A. Molin, V. Derevianko, J. Bocca). Durante il periodo all’Aterballetto ha occasione di conoscere Gheorghe Iancu, con il quale nasce una collaborazione che la porterà a lavorare con lui come ballerina e assistente alla coreografia. Negli anni successivi è maître de ballet nei maggiori teatri d’Italia. È direttore artistico dello spettacolo “Anbeta e Josè”, cui prendono parte ballerini delle maggiori compagnie a livello mondiale, e coreografa per il gala di esibizione dei campionati mondiali di pattinaggio e di svariati altri eventi di prestigio in collaborazione con Pietro Del Vaglio, Anbeta Toromani, Amilcar Moret Gonzalez, Luca Longobardi. Da oltre vent’anni partecipa al programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi in qualità di insegnante di danza classica e coreografa.

Nel suo libro “Chiamatemi maestra” Alessandra Celentano scrive: “A volte non si può fare altro che accettare che una storia, per quanto bella e importante, finisca. È stato il mio grande amore”. Nel salotto di Caterina Balivo ha quindi raccontato con serenità: “Il mio con Angelo (Trementozzi, analista finanziario, ndr) è sempre stato bellissimo e continua a essere bellissimo. Non ci siamo mai allontanati, abbiamo sempre la sicurezza e la certezza che al bisogno l’altro ci sarà. È un peccato, quando c'è stato un grande amore, che poi finisca tutto, che si litiga, che ci si allontana, che non ci si senta più, che ci si odia. Io la trovo una brutta questa cosa”. A questo punto, alla riflessione della conduttrice “mi sembra di capire leggendo il libro che c'era ancora amore”, Alessandra Celentano ha risposto: “Noi ci siamo lasciati per una serie di cose. Erano momenti molto difficili perché io con la mia famiglia avevo la malattia di mia madre e di mio padre, lavoravo tantissimo, abbiamo cercato di avere dei figli che non sono arrivati. Per lui era diventato fondamentale. Io sono un pochino più fatalista come carattere. Ho sempre detto se vengono vuol dire che devono venire, se no vuol dire che no. Però, per lui era diventato un malore quasi fisico. Di solito sono le donne che hanno più questa cosa. Quindi io ho dovuto fare una scelta: se seguire la mia prima famiglia o la mia seconda famiglia e dopo anni di lavoro sul rapporto e sulle problematiche è andata così. Però l'amore, il rispetto, il bene, la fiducia non sono mai mancati e non mancheranno mai”.

La Celentano ha anche raccontato che l’ex marito è diventato papà da poco. “Ho visto la bambina, l'ho conosciuta, ho conosciuto la sua compagna. Mi ha fatto un po’ strano, è ovvio, ma non mi ha fatto male, anzi mi ha fatto bene. Io sono felice per lui perché era la era il suo sogno, era il suo raggiungimento. E se tu vuoi veramente bene a una persona, sei felice per lui. Non puoi essere egoista”.