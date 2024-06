Liste d'attesa: tempi forse allungati da un disegno di legge

Il decreto sulle liste d'attesa nella sanità dovrebbe approvare il prossimo 4 giugno in Consiglio dei Ministri, se la data sarà confermata, ma pare si vada verso una trasformazione del provvedimento in un disegno di legge che porterebbe tempi molto più lunghi per la sua entrata in vigore.

Lo scrive Quotidiano Sanità sottolineando che a differenza del decreto legge, con un timing di 60 giorni per la conversione in legge, il disegno di legge dovrà seguire tutto l'iter parlamentare per la sua approvazione.

" Le motivazioni di questa possibile decisione - scrive ancora Quotidiano Santà sul suo sito - sembrano dovuti a problemi di copertura economica ". Per un segnale forte sarebbero necessari almeno 1,5-2 miliardi di euro, ma a disposizione vi sarebbero al più 300 milioni di euro,si riferisce la testata.