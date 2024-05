Choc in Friuli: l'ultimo abbraccio di 3 ragazzi travolti dalla piena

Due ragazze e un ragazzo dispersi: i soccorsi erano arrivati a pochi metri, ma la piena li ha trascinati via

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco di Udine sono impegnati in Friuli nelle ricerche di tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone, a seguito delle forti piogge di queste ore. In azione anche l'elicottero del Reparto Volo di Venezia e specialisti fluviali e sommozzatori che ha raggiunto Premariacco, a 13 chilometri da Udine.

I tre, un ragazzo e due ragazze, erano stati avvistati su un isolotto del fiume Natisone vicino a Premariacco. Secondo quanto riportato dall'Ansa, a lanciare l'allarme è stato un passante che stava camminando nei dintorni quando ha udito le urla disperate dei tre. Così ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Alcune persone accorse nel frattempo hanno ripreso la scena straziante con dei telefonini.

Il livello dell'acqua del fiume Natisone è salito in pochi minuti nel primo pomeriggio, sorprendendo i giovani. Questi, mentre l'acqua li circondava, si sono abbracciati quasi per darsi coraggio a vicenda tentando di opporsi meglio alla violenza della piena. L'onda però li ha presto travolti e i tre sono stati sbalzati in varie direzioni, proprio mentre i vigili del fuoco stavano operando per raggiungerli.