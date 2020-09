"Io un sorriso come il suo lo avrei voluto incontrare, senz’altro mi avrebbe regalato belle sensazioni"

Il giovane di 21 anni di Paliano, Willy Monteiro, è stato per aver tentato di difendere un conoscente che veniva aggredito

Di: Giuliano Marongiu

Io un sorriso come il suo lo avrei voluto incontrare, senz’altro mi avrebbe regalato belle sensazioni.

Perché questo sorriso mi trasmette una vita che si prepara ad affrontare il futuro, ad innamorarsi di tutto, a spegnere tante candeline sulla torta, a fare il primo bagno in mare a mezzanotte con gli amici, a scusarsi per il ritardo o per un torto non voluto, ad un’azione gentile nei confronti di qualcuno, ad accendersi di luci ogni volta che viene Natale.

Invece no.

Questo sorriso ha smesso di splendere perché qualcuno lo ha ucciso e ad armare la mano ci sono anche quelli che galleggiano nell’indifferenza e nella complice visione di coloro che pensano che esistano i ‘noi’ e gli ‘altri’.

Ognuno tragga le sue riflessioni.

Un abbraccio alla mamma di Willy.