Coronavirus, 1.370 i nuovi contagi e 10 morti: quasi raddoppiati i tamponi

In Lombardia (271) e Campania (249) il maggior numero di nuovi positivi

Di: Redazione Sardegna Live

Dieci morti (due in meno di ieri) e 1.370 nuovi contagiati (+262). E' il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus fornito dal ministero della Salute.

All'aumento dei contagiati è corrisposto un netto incremento dei tamponi effettuati: sono stati 92.403, quasi il doppio rispetto a ieri.

In Lombardia (271) e Campania (249) il maggior numero di nuovi positivi. Nessuna regione ha registrato zero contagi.

Nelle ultime 24 ore si registra un solo paziente in più in terapia intensiva per il Covid rispetto al giorno precedente (ora sono 143 in totale). Aumento più consistente per i ricoverati con sintomi: sono 1.760 (+41); e crescono anche le persone in isolamento domiciliare (31.886, +754). Il numero dei dimessi e dei guariti è salito a 210.801 (+563); quello dei soggetti attualmente positivi a 33.789 (+796). Questi i dati del ministero della Salute.