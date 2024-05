Luca, Alessandro e Simone: i tre finanzieri morti durante un’esercitazione

Avevano 32, 25 e 22 anni. Sono precipitati nel vuoto perché, all'improvviso, avrebbe ceduto uno sperone roccioso

Di: Redazione Sardegna Live

Luca Piani, 32 anni, di Villa di Tirano, Alessandro Pozzi, 25 anni, residente a Valfurva, e Simone Giacomelli, di 22 anni, che abitava a Valdisotto, a un passo dalla nota località turistica di Bormio, sono le vittime, tutte valtellinesi, della tragedia avvenuta ieri intorno alle 13 al Precipizio degli Asteroidi, tra i Comuni di Val Masino e Ardenno (Provincia di Sondrio).

Giacomelli e Pozzi, arruolati nella GdF soltanto nel 2022, prestavano servizio nella Stazione Sagf di Madesimo, mentre Piani faceva parte della squadra del luogotenente Christian Maioglio nella caserma del capoluogo valtellinese.

I tre giovani militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza erano impegnati in un'esercitazione. Sono precipitati da una parete rocciosa, mentre erano in cordata, sotto lo sguardo impotente di altri due colleghi. Un volo nel vuoto di circa 30 metri.

Sarà l'inchiesta della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, a stabilire le esatte cause del drammatico incidente.

Il Comandante Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, a nome di tutte le Fiamme Gialle, ha espresso il più sentito cordoglio ai familiari. Così come il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di C.A. Andrea De Gennaro, il seguente messaggio: "Ho appreso con profonda tristezza la notizia dei tre finanzieri che oggi hanno perso la vita nel corso di una esercitazione in Val di Mello nella provincia di Sondrio. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a Lei, Signor Comandante Generale, e alla Guardia di Finanza, la mia solidale vicinanza.  La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio".