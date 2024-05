Stroncata dalla meningite fulminante: Laura muore a 23 anni

La giovane studentessa si trovava a Berlino in Erasmus

Di: Alessandra Leo, foto SkyTg 24

In soli tre giorni, la meningite fulminante ha strappato alla vita la giovane Laura Ponticello, 23enne originaria del Mantovano ma che si trovava negli ultimi giorni a Berlino in Erasmus.

La ragazza, come riporta SkyTg 24, ha iniziato a stare male lo scorso venerdì, 24 maggio, ma i sintomi non destavano preoccupazione finché non è svenuta e per questo è stata portata immediatamente in ospedale, dove le sue condizioni si sono aggravate al punto di farla entrare in coma.

I genitori, sempre secondo quanto riferisce SkyTg 24, sono riusciti a partire dall’Italia e a raggiungere la loro amata figlia prima che quest’ultima morisse, nella serata di domenica 26 maggio.

Laura si era laureata in Lingue e letterature straniere nel 2022, era appassionata di russo e tedesco e si trovava in Germania proprio per seguire un periodo di studio all’estero. La sua morte improvvisa è una tragedia immane che sconvolge l’intero Paese.