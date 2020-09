Colleferro piange Willy, il ragazzo pestato a morte per aver difeso l'amico

Una vicenda agghiacciante, che, ancora una volta, racconta il lato più oscuro e crudele dell'animo umano

Di: Giammaria Lavena

Una storia triste, di violenza e di viltà. Willy Montero, 21enne originario di Capoverde, e residente a Colleferro, nel Lazio, è stato pestato a morte da quattro aggressori, per essere intervenuto in difesa di un amico. Francesco Belleggia (21 anni), Mario Pincarelli (22), e i fratelli Gabriele e Marco Bianchi (24 e 26): questi i nomi dei presunti assassini, che adesso dovranno rispondere alle accuse di concorso in omicidio preterintenzionale.

"Sono molto conosciuti in strada per le prepotenze che fanno - ha raccontato un conoscente di Willy a Fanpage.it -. Le persone cercano di evitare il contatto con loro per diversi episodi di violenza successi in passato. Trovano sempre il modo di attaccare in 5 contro 1, 4 contro 1, 10 contro 1. L'hanno fatto anche con me e i miei amici. Qualche mese fa in un locale di Colleferro hanno spaccato la faccia a un ragazzo, gli hanno dovuto mettere 20 punti"."Da quello che ho capito - prosegue - ha cercato di aiutare un amico che veniva pestato e si è trovato in mezzo. Pesava forse 45 chili contro i 100 loro".

Sui social la vicenda ha scatenato la rabbia degli utenti, rimasti profondamente colpiti dall'ennesima vicenda di bullismo, e che adesso chiedono giustizia per Willy e la sua famiglia. Una episodio che forse poteva essere evitato; gli accusati godevano nella zona di una certa fama da "gangster" , non essendo nuovi ad atteggiamenti intimidatori.