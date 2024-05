Università: al via da martedì i test di accesso a Medicina

Martedì 28 maggio si terrà per 71.508 candidati la prima sessione del test di accesso a Medicina e Odontoiatria

Di: Redazione Sardegna Live

La prima sessione del test di accesso a Medicina e Odontoiatria si terrà martedì 28 maggio per 71.508 candidati e il giorno seguente ci sarà quello di Veterinaria. I posti sono oltre 20mila e il secondo turno di prove si svolgerà martedì 30 luglio e per Medicina veterinaria mercoledì 31 luglio.

I candidati potranno partecipare ad entrambe le date per ciascuna sessione. Dopo le polemiche create dai Tolc Med, questa nuova prova prevede lo svolgimento in presenza, a partire dalle ore 13, con l'erogazione della prova in formato cartaceo, composta da sessanta domande, estratte da un'apposita banca dati pubblica composta da almeno 7.000 quesiti, 3500 ora 3500 a luglio.

Gli studenti possono eseguire simulazioni dei test in forma anonima; l'esito è valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. Le prove di ammissione, per il cui svolgimento sarà assegnato un tempo di 100 minuti, consisteranno nella soluzione di 60 quesiti che presenteranno 5 opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, su argomenti riguardanti le competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica.