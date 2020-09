Coronavirus. Nel Paese casi in aumento: 1.397 nelle ultime 24 ore

I ricoverati in terapia intensiva sono invece aumentati di 11 unità rispetto a ieri, in calo il numero dei tamponi

Di: Giammaria Lavena

Nelle ultime 24 ore in Italia contagi ancora in in crescita: 1.397 nuovi casi di Covid-19, per un totale, da inizio emergenza, di 272.912. Anche i decessi in aumento: 10 (ieri erano 6), con il totale delle vittime nel Paese che sale a 35.507.

Rispetto al picco di ieri sono stati eseguiti circa 10mila tamponi in meno: 92.790. Gli attualmente positivi sono 28.915, 1.098 in più rispetto a ieri.

I ricoverati in terapia intensiva sono 120 (+11). Aumentano anche i ricoverati con sintomi: 1.505 rispetto ai 1.437 del giorno prima. Il totale dei guariti e dimessi sale a 208.490, 289 in più rispetto a ieri.