Coronavirus. Impennata di casi in nel Paese: 1326 in 24 ore

In aumento anche i tamponi effettuati, si registrano inoltre altri 6 decessi. Lombardia regione più colpita

Di: Giammaria Lavena

Nuova impennata di contagi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nel Paese sono stati registrati 1326 nuovi casi (ieri erano 978), per un totale di 271.515 dall'inizio dell'emergenza. Si registrano poi altri 6 decessi, complessivamente 35.497.



Gli attualmente positivi sono 1.063 in più rispetto a ieri e 27.817 in tutto: 1.437 ricoverati con sintomi, 109 in terapia intensiva (+2) e 26.271 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti aumentano a 208.201 (+257). A livello regionale, solo il Molise non ha registrato nuovi casi di coronavirus.

L'incremento più alto è invece in Lombardia, dove sono 237 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore. Seguono il Veneto con 163, il Lazio con 130 e la Campania con 117. Da ieri sono stati effettuati altri 102.959 tamponi, per un totale di 8.828.868 (i casi testati sono 5.280.948).