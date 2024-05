Rimpatriata tra 50enni finisce nel sangue dopo una lite con 20enni

Prima la lite, poi un 54enne viene travolto e ucciso con l'auto

Di: Alessandra Leo

Una dinamica ancora tutta da chiarire quella che qualche giorno fa, a Pedaso, ha visto una rimpatriata tra vecchi compagni di scuola classe 1970 cominciata con le risate e poi finita nel sangue con la morte di uno di loro e un giovane ferito.

Accusato di omicidio un 54enne, Silvano Asuni, che secondo una prima ricostruzione si sarebbe trovato alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso il suo amico, il coetaneo Giampiero Larivera, e urtato un 20enne che si trovava lì vicino.

L’investimento sarebbe scaturito dal caos di un litigio tra il gruppo di 50enni e quello di 20enni che qualche ora prima si trovavano nello stesso locale.

Tra una battuta e l’altra, come riportano le testate nazionali, le due comitive sarebbero passate a pesanti insulti. Poi gli adulti se ne sono andati e alcuni 20enni li hanno raggiunti per strada: uno dei giovani sarebbe salito sul cofano dell’auto di Asuni sfondando il lunotto, così il proprietario dell’auto avrebbe deciso di ripartire accelerando, senza accorgersi che Larivera non era ancora salito nell'auto auto che lo ha travolto e ucciso in pieno e ferito uno dei giovani.

Tantissimi dettagli sono ancora al vaglio degli inquirenti per stabilire intenzionalità o fatalità.