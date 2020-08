Briatore, Alba Parietti: "Non l'ha gestita bene e lo sa"

L'opinionista tv commenta la vicenda dell'amico

Di: Redazione Sardegna Live

“Io sono amica di Flavio, siamo buonissimi conoscenti, e non mi piace aggiungere difficoltà quando le persone sono già in difficoltà perché lo trovo poco elegante. Però, per come si sono sviluppati gli eventi è chiaro che sia una persona che è in enorme disagio, perché da persona intelligente quale è sa perfettamente di non averla gestita bene".

Lo ha detto all'Adnkronos l’opinionista tv Alba Parietti, commentando la vicenda dell'amico Flavio Briatore.

"Non c'era bisogno di dire questa cosa della prostatite, che si presta a illazioni malevole e anche un po' ridicole – ha precisato la Parietti -. C'era bisogno di più riservatezza e silenzio perché la situazione era piuttosto delicata. Ciò detto gli faccio i miei migliori auguri, a lui e a tutti i ragazzi che lavorano per lui e spero che nessuno ne abbia conseguenze gravi".

Foto tratta da Instagram