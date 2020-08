La deputata di Forza Italia Elvira Savino: “Vacanza in Sardegna? Anche io positiva al Covid”

Un post sul suo profilo personale Fb dell’esponente degli Azzurri

Di: Alessandro Congia

“Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19. Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento. Quello che mi pesa di più è non poter stare vicino a mio figlio. Provo anche grande rammarico per non poter essere presente in prima persona in campagna elettorale, accanto ai colleghi di Forza Italia e della coalizione, nella nostra meravigliosa Puglia per fare tornare il centrodestra al governo della Regione”.

Inizia così il post personale della deputata degli Azzurri, Elvira Savino, che aggiunge: “E’ una amarezza non essere lì con voi nelle manifestazioni che sul territorio abbiamo organizzato per far conoscere il nostro programma di buongoverno per la Puglia e i pugliesi - scrive la deputata di Forza Italia - però, seppure con modalità diverse dal consueto, farò tutto il possibile per dare il mio sostegno e contribuire alla vittoria di Raffaele Fitto, di Forza Italia e del centrodestra. La nostra Regione adesso è debole e isolata, perché in tutti questi anni Michele Emiliano ha pensato soltanto al suo protagonismo personale, nulla ha fatto per rendere protagonista la Puglia. I Pugliesi hanno subito e pagato a caro prezzo l’incapacità e l’inconcludenza del centrosinistra: Xylella, ex Ilva di Taranto, Tap, solo per fare alcuni esempi. Bisogna cambiare e per cambiare in meglio la scelta giusta è Raffaele Fitto, è il centrodestra. A presto, Forza Italia, Evviva la Puglia”.