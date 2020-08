Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus

Il tecnico del Bologna contagiato: è asintomatico

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid dopo il tampone a cui è stato sottoposto al suo rientro a Bologna. Lo rende noto la stessa società rossoblu Bologna

Mihajlovic è asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale anti-Covid.

Domani saranno fatti i test sui giocatori e i collaboratori della prima squadra. Appena un anno fa il tecnico annunciava di essere affetto da leucemia ed è stato sottoposto anche a un trapianto di midollo.