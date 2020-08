Cappellacci denuncia il Governo Conte: “Con il ‘no’ ai tamponi ha spalancato le porte della Sardegna al virus”

Polemiche del deputato sardo: “Chiediamo giustizia per il nostro territorio totalmente maltrattato”

Di: Alessandro Congia

"Ho dato incarico ai legali di procedere contro il governo, in sede penale, per epidemia colposa ed in sede civile per risarcire i danni provocati alla Sardegna sia in termini di immagine che di conseguenze sul sistema turistico. Adesso basta". Con un post sulla sua pagina di Facebook Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna annuncia la decisione di adire le vie legali contro il Governo Conte. "Visto che gli strumenti della politica, i numerosi atti ispettivi che abbiamo presentato come forza di opposizione non smuovono la coscienza del Governo - prosegue l'esponente azzurro - siamo pronti ad alzare il livello dello scontro. Quando la Sardegna con l'obiettivo di restare libera dal Coronavirus ha chiesto l'istituzione del passaporto sanitario, con i tamponi ai passeggeri diretti verso l'isola prima delle partenze, il Governo ha detto di no, dicendo che l'idea violava la Costituzione. La stessa Carta Costituzionale che ha abbondantemente calpestato abusando dello strumento dei decreti. In questo modo hanno spalancato le porte della Sardegna al virus, tornati nell'isola tramite migliaia di viaggiatori. Soltanto ora, contraddicendo quanto affermato fino alla settimana scorsa, iniziano a fare i tamponi negli scali. In più hanno lasciato ella nostra terra centinaia di migranti illegali, tra i quali numerosi positivi al Covid-19, non faccia nessun rimpatrio e poi li sistemi addirittura nei centri abitati, causando un pericolo per la salute pubblica dei cittadini.

Per questo stiamo lavorando ad un esposto per il reato di epidemia colposa e verificando i presupposti di una class action nei confronti di Conte e compagnia. Il popolo sardo ha affrontato con grande valore e sacrificio questa pandemia, durante la quale la nostra libertà è stata compressa, il diritto alla salute, allo studio e la libertà di impresa sono stati sospesi. Abbiamo pagato un prezzo alto, troppo alto per un’economia fragile come la nostra. Non possiamo pagare anche il prezzo della pericolosa incoscienza di un Governo di incapaci.

Visto che scappano dalle responsabilità politiche, eludendo il confronto parlamentare, siamo costretti a rivolgerci ad altri organi affinché accertino se la condotta del Governo configuri una più grave responsabilità anche sul piano penale. La mala gestione dell’accoglienza dei migranti illegali, i mancati controlli sugli scali sardi rappresentano un pericolo per la nostra terra. Noi - ha concluso Cappellacci - chiediamo giustizia per la Sardegna".