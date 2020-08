Positiva dopo vacanza a Porto Rotondo va in spiaggia: chiuso lo stabilimento

La ragazza, non sapendo di essere contagiata, si è recata in uno stabilimento a Terracina

Di: Giammaria Lavena

Aveva trascorso qualche giorno in vacanza a Porto Rotondo. Negli scorsi giorni una ragazza di 24 anni, si è recata in uno stabilimento balneare di Terracina, in provincia di Latina, inconscia del fatto di essere positiva al coronavirus.

Appresa la notizia, lo stabilimento è stato sgomberato e chiuso per effettuare le operazioni di sanificazione della spiaggia.

La Regione Lazio predica calma, comunicando che, come avvenuto in altre situazioni, si provvederà al tracciamento dei contatti della giovane e delle presenze in spiaggia il giorno in cui la 24enne è stata ospite dello stabilimento.