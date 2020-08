Gallera: "Da giovedì test Covid a Malpensa"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"Da domani 5 mila tamponi al giorno in più rispetto ai 7 mila medi realizzati in questo periodo". Lo assicura l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. "Dal 12 agosto - spiega - tutte le Ats lombarde raccolgono online o telefonicamente la prenotazione per il tampone effettuato nelle 48 ore. Inoltre, a Seriate, riferimento per l’aeroporto di Bergamo, è anche possibile accedere direttamente senza prenotazione. Ad oggi stati eseguiti 5.500 tamponi. Altrettanti sono stati prenotati e verranno realizzati nelle prossime ore".

E "da giovedì a Malpensa i viaggiatori potranno fare il test virologico grazie ai volontari della Protezione Civile, agli operatori sanitari dell’Ats Insubria, delle Asst Sette Laghi e Valle Olona". A Linate, gli spazi disponibili non rendono possibile l’effettuazione dei test. "Chiediamo a coloro che ritornano da Spagna, Croazia, Grecia e Malta - sottolinea l’assessore - di compilare comodamente online la richiesta per il test a uno degli indirizzi riportati sul sito www.lombardianotizie.online/rientri-estero/ che verrà effettuato dalle ATS di riferimento base al proprio domicilio o di prenotare telefonicamente al numero 116117 indicando la data di arrivo in Italia. In poche ore verrà fissato l’appuntamento nel presidio più vicino a casa, anche con la formula del Drive Trough".

In attesa del tampone, "è fondamentale il rispetto delle norme igienico sanitarie principali, non è previsto alcun isolamento fiduciario". I punti di accesso di Malpensa "saranno particolarmente importanti per i cittadini, turisti o lavoratori, provenienti dai quattro Paesi indicati nell’ordinanza, che soggiorneranno in Lombardia nei giorni successivi", conclude Gallera.