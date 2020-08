Salgono i contagi nel Paese, Speranza ai giovani: "Cautela"

I nuovi casi in Italia sono 629

Di: Redazione Sardegna Live

Aumentano ancora i casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore se ne registrano 629. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 253.438. Sono i dati forniti dal ministero della Salute, che preoccupano il ministro Roberto Speranza. Bisogna "rialzare il livello di attenzione, non possiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti dai cittadini", ha detto, rivolgendo poi un appello ai giovani ad usare "tutta la cautela possibile".

I decessi sono 4 in un giorno, ma la Regione Emilia Romagna ha fatto sapere che a seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 morti avvenute a marzo, aprile e maggio e finora non conteggiati. Il totale delle vittime in Italia sale a 35.392.