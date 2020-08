Nonno spara per errore e centra il nipote di 7 anni alla testa: è grave

Colpo di pistola accidentale ha raggiunto il piccolo

Di: Redazione Sardegna Live

Dramma questa mattina in un'abitazione di via Val Sillaro a Montesacro (Roma). Un bimbo di 7 anni era stato lasciato dal padre in compagnia del nonno in casa dell'anziano.

L'uomo, mentre maneggiava un'arma regolarmente denunciata, ha fatto partire un colpo accidentale che ha centrato alla testa il bambino.

Il piccolo è gravissimo ed è stato trasportato all'Umberto I. Gli agenti del commissariato di Fidene indagano per ricostruire la dinamica. Il colpo di pistola sarebbe partito per errore. Padre e figlio sono residenti a Palombara Sabina.