Coronavirus Italia, il bollettino odierno: 463 nuovi contagi e due morti

Ieri i positivi erano stati 347 e 13 le vittime. In Italia attualmente le persone affette dal Covid-19 sono 13.263

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 463 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nel bollettino odierno del ministero della Salute (domenica 9 agosto 2020), che segnala anche due decessi, un dato che non si aveva dal febbraio scorso. Il bollettino di ieri parlava di 347 nuovi positivi e 13 vittime. Due giorni fa i contagiati erano stati 552 e le vittime 3. Complessivamente, i morti dall'inizio dell'epidemia sono 35.205. Sono 151 i guariti. Per quanto riguarda i tamponi, ne sono stati effettuati 37.637, per un totale da inizio emergenza di 7.249.844.

Sono quattro le regioni italiane dove nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi casi di Covid: Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Al primo posto la Lombardia invece, dove si registrano 71 casi, seguono l'Emilia Romagna, con 69 casi, la Toscana (61) e il Veneto (58).

Attualmente sono 45 le persone ricoverate in terapia intensiva: 9 in Lombardia, 8 nel Lazio, 6 in Veneto, 5 in Sicilia, 4 in Emilia-Romagna, 3 in Friuli Venezia Giulia e Piemonte, 2 in Liguria e Campania, 1 in Toscana, Abruzzo e Calabria. I ricoverati con sintomi sono 763, mentre quelli in isolamento domiciliare 12.455.