Il gallo canta alle 4.30 del mattino, multa da 166 euro a un 83enne

Il singolare episodio su cui sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia Municipale

Di: Redazione Sardegna Live

È costato 166,66 euro al suo padrone il canto troppo mattutino del gallo Carlino. È questo infatti l'importo della multa che si è visto recapitare a casa, una villetta a Castiraga Vidardo, nel Lodigiano, per non aver rispettato il regolamento di polizia urbana.

Ufficialmente la multa è stata data per non aver rispettato la distanza minima di dieci metri dalle abitazioni vicine (ovvero per l'articolo 16), ma il regolamento all'articolo 24 vieta anche “la detenzione di animali quando, dalle condizioni di detenzione, l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22 alle ore 8, la pubblica o privata quiete”. E Carlino disturbava decisamente fuori orario, fra le 4.30 e le sei.