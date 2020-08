E Dibba che fa? Alle prese con Filippo, il secondogenito

"E' nato ascoltando Sweetest Thing degli U2"

Di: Redazione Sardegna Live

"È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi! Grazie a @sahra_lahouasnia per questo regalo di compleanno davvero unico". Lo scrive Alessandro Di Battista in post su Facebook in cui pubblica la foto che lo ritrare all'ospedale di Pescara con la compagna e il secondogenito appena nato.

L'arrivo del secondo figlio, ieri, è coinciso proprio con il giorno del compleanno dell'ex deputato M5S. "Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l'ultima volta del resto che festeggio un compleanno mio", prosegue Dibba.

Anche Luigi Di Maio ha commentato la foto sul social network. "Auguri ragazzi, siete bellissimi. Un abbraccio grande. Ci vediamo presto Ale!".