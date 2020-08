“Papa Benedetto XVI ha una grave infezione al viso”

A scriverlo è la stampa tedesca

Di: Redazione Sardegna Live

Benedetto XVI ha una grave infezione al viso. E’ quanto scrive il giornale tedesco Passauer Neue Presse affermando di averlo appreso dal biografo dello stesso Papa emerito, lo scrittore Peter Seewald. L'infezione si sarebbe aggravata dopo la morte del fratello Georg e ora gli comporterebbe "forti dolori".

Peter Seewald ha presentato a Benedetto XVI, nei giorni scorsi, la nuova biografia. All'incontro, il Papa emerito è apparso "ottimista nonostante la malattia" riferisce ancora la stampa tedesca. L'infezione sarebbe del tipo erisipela.

“Le condizioni di salute del Papa emerito non destano particolare preoccupazione, se non quelle per un anziano di 93 anni che sta superando la fase più acuta di una malattia dolorosa, ma non grave", hanno fatto sapere dal Vaticano.