Zaia: "Virus è qui, come uno squalo o un cecchino"

Sono le parole del governatore del Veneto

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"Il virus oggi non ha mitragliatore ma è un ottimo cecchino, gli basta un colpo per intercettare un ospite". Sono le parole del governatore del Veneto, Luca Zaia, nel briefing alla Protezione Civile del Veneto. "Il virus c'è, non se n'è andato: non bisogna abbassare la guardia. Non dobbiamo fare la festa della liberazione, ma la situazione è sotto controllo. Non siamo in un lazzaretto, da noi si vive normalmente. I focolai e i microfocolai sono sotto controllo", dice.

"Il virus è in giro, mi butto in un mare tropicale, vado a farmi il bagno. Se non ci sono squali, nuoti bene. Se ogni tanto si fa vedere uno squalo bianco, sto attento. Più o meno l'atteggiamento deve essere questo: il virus oggi non ha mitragliatore ma è un ottimo cecchino, gli basta un colpo per intercettare un ospite", prosegue.