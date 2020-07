Coronavirus Italia, il bollettino odierno: salgono i contagi, 386. Solo 3 vittime nelle ultime 24 ore

Quello relativo ai morti è il dato più basso dall'inizio dell'emergenza. 765 è il numero dei guariti, aumentano le terapie intensive e i ricoverati

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano a salire i contagi da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 386 (ieri erano stati 289 in più) secondo i dati del ministero della Salute. Ma se i malati aumentano, una buona notizia arriva dai dati relativi ai decessi. Le vittime oggi sono 3 (ieri erano state 6): si tratta del numero più basso dall'inizio dell'emergenza. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia arriva a 35.132. I guariti oggi sono 765, mentre in totale è 199.796. I tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5 mila più del giorno precedente.

I nuovi casi si registrano soprattutto in Veneto (+112) e in Lombardia (+88), ce ne sono poi 39 in Sicilia e 35 in Emilia Romagna. Le regioni senza nuovi contagiati sono 5: Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

Risale il numero dei pazienti in terapia intensiva, che in 24 ore passano da 38 a 47 (+9). In aumento anche i ricoverati con sintomi (+31), che sono ora 748. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.435 (-412), gli attualmente positivi 12.230 (-386). I dimessi e guariti sono 199.796 (+765).