Inciampa e viene trafitto dalla gamba di una sedia. Morto un 44enne

Alex Riva si trovava in un centro socio educativo, quando, percorrendo dei gradini, è inciampato mentre trasportava una sedia

Di: Giammaria Lavena

Tragico incidente ieri pomeriggio a Parre, in provincia di Bergamo. Alex Riva, 44enne disabile, ha perso la vita trafitto sul collo dalla gamba di una sedia cadutagli mentre la trasportava.

E' successo intorno alle 14.30 al centro socio educativo di Ponte Selva, di cui Alex Riva era assiduo frequentatore. Il 44enne, si stava spostando insieme ai compagni dal salone principale al giardino, quando è inciampato mentre percorreva uno dei due gradini che portano all'uscita della struttura. Nella caduta, una gamba della sedia che stava trasportando gli ha reciso la carotide.

Immediato l'allarme al 118, ma niente da fare per Alex che, in meno di dieci minuti, è morto dissanguato. Quando gli operatori ospedalieri sono arrivati sul posto era già troppo tardi. La tragica morte dell'uomo, conosciuto da tutti e descritto come solare e sorridente, ha lasciato la comunità di Parre sotto shock.