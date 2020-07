Palermo. Bimba finisce contro le pale di un ventilatore: è grave

Un familiare l'avrebbe presa in braccio lanciandola in alto per poi riabbracciarla

Di: Redazione Sardegna Live

Ha riportato gravi ferite alla testa una bambina di 2 anni rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente domestico.

È successo a Palermo nel tardo pomeriggio di domenica.

Secondo quanto riportano i media locali, un parente l'avrebbe presa in braccio lanciandola in alto per poi riabbracciarla. La bimba avrebbe impattato contro le pale in quel momento azionate.

Trasportata all’ospedale, ieri è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico: è ora ricoverata in terapia intensiva. La prognosi è riservata.