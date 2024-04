Sfrattato, muore poche ore dopo nell’hotel dove aveva trovato riparo

L’ex imprenditore aveva potuto prendere una stanza grazie a una colletta

Di: Alessandra Leo, foto d'archivio

Sfrattato all’improvviso, si è trovato di punto in bianco cambiata la serratura dell’appartamento a Genova in cui viveva, senza neanche poter prendere le proprie cose e le medicine che assumeva quotidianamente. Poche ore dopo è stato trovato morto nella stanza dell’hotel in cui aveva trovato riparo.

È la triste storia, riportata da La Repubblica, dell’ex imprenditore Piergiorgio Costa, 73 anni, che dopo una vita trascorsa tra l’Italia e il Brasile, era arrivato a Genova qualche anno fa trovando alloggio presso un affittacamere. Dopo, pare, un aumento improvviso del canone, il 73enne si è ritrovato indietro con il pagamento delle rate e senza preavviso è stato sfrattato.

In un momento così duro, l’uomo ha ricevuto un aiuto dal bar che frequentava abitualmente che ha fatto una colletta per consentirgli di trovare una sistemazione almeno provvisoria.

Quella stessa notte si è spento e la mattina dopo il suo corpo senza vita è stato trovato da una cameriera dell’albergo che ha fatto scattare l’allarme, ma ormai non si poteva fare più nulla.