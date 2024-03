All’Università di Trento si usa il “femminile sovraesteso”

Redazione Sardegna Live

L' Università di Trento ha scelto di adottare una forma di linguaggio diverso dal solito per promuovere, dicono, " la parità di genere all'interno dell'ambiente accademico ".

All'interno dell'Ateneo tutte le cariche sono declinate al femminile e all'Articolo 1 del regolamento si legge che " i termini femminili usati in questo testo si sono rilasciati a tutte le persone ", ribaltando quindi il maschile sovraesteso, l'abitudine a usare il plurale anche per riferirsi a gruppi misti e il maschile singolare per riferirsi a certe cariche maschili, anche quando a ricoprirle sono delle donne.

La riforma continua un percorso già avviato nel 2017, quando l'Università aveva adottato delle linee guida per un uso del linguaggio che rispettasse le differenze di genere, culturali e identitarie.

Il rettore Flavio Deflorian ha spiegato che questa opzione è stata " favorita dalla necessità di semplificare il testo, evitando la doppia menzione maschile e femminile dei termini, che avrebbe appesantito la lettura. Invece di utilizzare il maschile universale, che già esiste e utilizza tutta Italia , Trento ha scelto di sovraintendere il femminile ". Secondo Deflorian, " adottare il femminile non solo alleggerirebbe il documento, ma rappresenterebbe anche un gesto di parità e di attenzione verso le questioni di genere ". Nei documenti si leggerà insomma: la presidente, la rettrice, la segretaria e via dicendo.