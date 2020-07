Zangrillo: "Covid? Riprendete a vivere. Ne ho le palle piene"

"Se in Lombardia abbiamo un morto dichiarato oggi, vuol dire che non sta succedendo niente"

Di: Redazione Sardegna Live

"Uscite tranquillamente, riprendete a vivere, andate al ristorante, andate in banca, andate in vacanza. Se entrate in un locale chiuso mettete la mascherina, ma riprendete a vivere altrimenti la società non parte. E alla fine Conte, tra due anni, se c'è ancora, dovrà andare a chiederne 800 di miliardi". Parole del professor Alberto Zangrillo, ospite ieri Parenzo a Focus In Onda su La7 (video in copertina).

Poi il medico sbotta: "Io sono dall'inizio uno che cerca di dire quello che osserva e inizio ad averne le palle piene. E' evidente quello che accade. Se noi oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Covid vuol dire che non sta succedendo nulla. Poi possiamo costruire tutte le favole che volete ma questa è la realtà italiana oggi".